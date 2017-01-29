اكد كبير موظفي البيت الابيض راينس بريبوس امس ان الحظر الذي فرضه الرئيس الاميركي دونالد ترامب على دخول مواطني عدد من الدول الاسلامية الى بلاده لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الاقامة الدائمة على الاراضي الاميركية. الا انه اضاف لشبكة “ان بي سي” ان اي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة — […] أقراء المزيد من المصدر