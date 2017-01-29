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البيت الأبيض : حاملو البطاقة الخضراء “Green Card” لا يشملهم القرار

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

اكد كبير موظفي البيت الابيض راينس بريبوس امس ان الحظر الذي فرضه الرئيس الاميركي دونالد ترامب على دخول مواطني عدد من الدول الاسلامية الى بلاده لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الاقامة الدائمة على الاراضي الاميركية. الا انه اضاف لشبكة “ان بي سي” ان اي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة — […] أقراء المزيد من المصدر

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