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 القبض على المخرج المصري خالد يوسف في مطار القاهرة

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

ألقت قوات الأمن في مطار القاهرة، اليوم، القبض على المخرج المصري خالد يوسف عضو مجلس الشعب، وبحيازته 10 شرائط من مخدر “الزانكس”. كانت قوات أمن المطار عثرت على 10 شرائط من مخدر “الزانكس” بحيازة عضو مجلس الشعب خالد يوسف في أثناء مغادرته المطار متجها إلى باريس، وذلك بعد تطبيق إجراءات الأمن المتبعة مع جميع الركاب، […] أقراء المزيد من المصدر

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