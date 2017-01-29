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بعد تسريب «صفقةٍ» محتملة حول قانون الانتخاب.. حماوة سياسية في لبنان خلف… الرداء الأبيض

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

لم يحجب الرداء الابيض المترامي على قمم لبنان وسفوحه، مع تَساقُط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق، الحماوة السياسية الآخذة بالتصاعد في بيروت المنخرطة من رأسها حتى أخمص قدميْها في تركيب “بازل» انتخابيّ عبر مفاوضاتٍ ماراثونية بين القوى السياسية الأساسية حول قانون انتخابٍ من شأن نتائجه التحكم بالتوازنات في البرلمان العتيد، المقرَّر انتخابه في […] أقراء المزيد من المصدر

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