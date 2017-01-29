قال مصدر محلي عراقي في محافظة البيضاء انه تم العثور على حطام مروحية اميركية في منطقة البيضاء حيث تم السهوم في يكلا قيفة بعد عملية الانزال الامريكية . واضوح المصدر ان طائرات أخرى استهدفت المروحية الامريكية بعد عجزهم عن إصلاحها. المصدر اكد ان من بين القتلى عبدالرؤوف وعبدالإله وسلطان الذهب وسيف النمس والبغدادي و6 نساء […] أقراء المزيد من المصدر