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خطوط جوية كندية تعوض مسافر إلى أمريكا بعد رفضه تطبيقا لقرار حظر ترامب

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

قال “لورين ستيوارت” المتحدث باسم الخطوط الجوية الكندية “ويست جيت” إنه تم رفض مسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لانتمائه إلى إحدى البلدان المسلمة التى حظر الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” دخول مواطنيها إلى أمريكا، علما بأن المتحدث لم يكشف جنسية المسافر. وأضاف “ستيوارت” وفقا لما نشرته وكالة الأنباء “رويترز” أنه تم تعويض المسافر، كاشفا أن خطوط […] أقراء المزيد من المصدر

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