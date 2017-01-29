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شربل في ندوة عن قانون الانتخابات في البترون: هناك صعوبة في انجازها في وقت قريب في ظل القانون المختلط

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

وطنية – ظم “لقاء الشباب البتروني” ندوة بعنوان: “قانون الانتخابات النيابية بين الواقع والمرتجى”، في قاعةالمكتبة في القصر البلدي في مدينة البترون، تحدث فيها الوزير السابق للداخلية العميد مروان شربل، في حضور راعي ابرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان، نائب رئيس البلدية طوني طانيوس، القيم الأبرشي الخوري بيار صعب، […] أقراء المزيد من المصدر

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