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عناوين الصحف 

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

الديار: “الرباعية أنجزت “المختلط” وتأجيل تقني أكثري على ال60 ونسبي ب 9 دوائر المستقبل. جعجع “سعيد جداً ” باقتراب التوافق على نسخة منقحة من “المختلط” بري ل ” المستقبل” :التوافق أولويتي لقانون الإنتخاب. النهار: موعد الإنتخابات في أيلول يسابق القانون. ترامب اتخذ قراره: هؤلاء ممنوعون من دخول أميركا ..ماذا عن حاملي البطاقة الخضراء؟ الجمهورية: ترامب […] أقراء المزيد من المصدر

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