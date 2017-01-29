الديار: “الرباعية أنجزت “المختلط” وتأجيل تقني أكثري على ال60 ونسبي ب 9 دوائر المستقبل. جعجع “سعيد جداً ” باقتراب التوافق على نسخة منقحة من “المختلط” بري ل ” المستقبل” :التوافق أولويتي لقانون الإنتخاب. النهار: موعد الإنتخابات في أيلول يسابق القانون. ترامب اتخذ قراره: هؤلاء ممنوعون من دخول أميركا ..ماذا عن حاملي البطاقة الخضراء؟ الجمهورية: ترامب […] أقراء المزيد من المصدر