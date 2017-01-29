آخر الأخبار
Home » لبنان » عون: «النسبية» تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات وبري لا يرى الفراغ النيابي أفضل من الانتخاب على أساس «الستين»

عون: «النسبية» تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات وبري لا يرى الفراغ النيابي أفضل من الانتخاب على أساس «الستين»

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

الدوامة الانتخابية في لبنان مستمرة، وسط هامش زمني مضغوط باقتراب مهلة دعوة الهيئات الناخبة، والصيغة الاكثر قابلية للصيرورة، تقوم على المختلط بين النظامين النسبي والأكثري، مع الأخذ بالاعتبار هواجس هذا الفريق أو ذاك، وطبعا وفق القياسات السياسية لكل جهة. وإذا كان الاتفاق على المختلط، من حيث المبدأ بات حاصلا، فإن الخلاف مازال مستحكما حول حجم […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com