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“فتح الشام” و5 فصائل تشكل كياناً جديداً في مواجهة المعارضة

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

أ ف ب: أعلنت جبهة “فتح الشام” وخمسة فصائل سورية مسلحة معارضة أخرى، عن تشكيل كيان جديد تحت اسم “هيئة تحرير الشام”، وذلك بعد أيام من قيام “فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً) بحملة ضد فصائل عدة في شمال سورية. وبالإضافة إلى “فتح الشام” ضم الكيان الجديد جزء من “حركة نور الدين الزنكي” المتواجدة في ريفي […] أقراء المزيد من المصدر

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