حاول الدكتور فيصل القاسم الإعلامي السوري المعروف والمعارض البارز، تفسير سبب اختفاء رئيس النظام السوري بشار الأسد المفاجئ، بعد تداول أخبار (انتشرت بكثرة) عبر وسائل التواصل عن إصابته بجلطة وخضوعه للعلاج داخل أحد المستشفيات بدمشق. وقال “القاسم” في “بوست” نشره عبر نافذته الخاصة بـ”فيس بوك”: “للمرة الأولى التي يصدر القصر الجمهوري بياناً للرد على الإشاعات: […] أقراء المزيد من المصدر