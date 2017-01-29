يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق موناكو وذلك ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم , في اللقاء الذي سيقام على ملعب “حديقة الامراء ” ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن نيس الوصيف في حين يحتل فريق موناكو الصدارة برصيد 48 نقطة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » رياضة » مباشر مباراة باريس سان جيرمان و موناكو بث مباشر الأحد 29-1-2017 الدوري الفرنسي 2016/2017
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