آخر الأخبار
Home » رياضة » مباشر مباراة باريس سان جيرمان و موناكو بث مباشر الأحد 29-1-2017 الدوري الفرنسي 2016/2017

مباشر مباراة باريس سان جيرمان و موناكو بث مباشر الأحد 29-1-2017 الدوري الفرنسي 2016/2017

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق موناكو وذلك ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم , في اللقاء الذي سيقام على ملعب “حديقة الامراء ” ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن نيس الوصيف في حين يحتل فريق موناكو الصدارة برصيد 48 نقطة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com