يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق موناكو وذلك ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم , في اللقاء الذي سيقام على ملعب “حديقة الامراء ” ويحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن نيس الوصيف في حين يحتل فريق موناكو الصدارة برصيد 48 نقطة […] أقراء المزيد من المصدر