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مباشر مباراة غانا و الكونغو “الكونجو” الأحد كأس أمم أفريقيا 29-1-2017

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

مشاهدة مباراة غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية Ghana vs Congo Dr في بطولة كأس الأمم الأفريقية بث مباشر (كان 2017 الجابون) تشاهدونها مباشرة اليوم , حيث يستضيف ملعب أوييم في مدينة أوييم في الجابون ثالث لقاءات مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا عندما يلتقي البلاك ستارز منتخب غانا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في قمة كبيرة منتظر من الفريقين حيث يسعي الفريقين للعبور الي نصف النهائي […] أقراء المزيد من المصدر

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