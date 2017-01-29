أعلنت لجنة تنسيق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، الاضراب العام في معاهد لبنان كافة. ودعت في بيان المتعاقدين إلى “التظاهر أمام وزارة التربية عند التاسعة صباحا من يوم الجمعة الواقع فيه 3 شباط المقبل”. ومما قالته في بيانها: “منذ العام 1997، تتوالى دورات التثبيت وقوانين التعيين لأساتذة التعليم الأكاديمي في جميع مراحله التي كان […] أقراء المزيد من المصدر