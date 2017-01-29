آخر الأخبار
Home » لبنان » متعاقدو التعليم المهني والتقني يعتصمون أمام التربية الجمعة: لتنظيم امتحانات محصورة ضمن مواد الإختصاص

متعاقدو التعليم المهني والتقني يعتصمون أمام التربية الجمعة: لتنظيم امتحانات محصورة ضمن مواد الإختصاص

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

أعلنت لجنة تنسيق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، الاضراب العام في معاهد لبنان كافة. ودعت في بيان المتعاقدين إلى “التظاهر أمام وزارة التربية عند التاسعة صباحا من يوم الجمعة الواقع فيه 3 شباط المقبل”. ومما قالته في بيانها: “منذ العام 1997، تتوالى دورات التثبيت وقوانين التعيين لأساتذة التعليم الأكاديمي في جميع مراحله التي كان […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com