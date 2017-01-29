وطنية – أضرم مجهولون مساء اليوم، النار في سيارة من نوع “اوبل اسكونا” على الطريق الدولية في عكار، قرب مفرق سوق الخضار وفروا إلى جهة مجهولة. وحضر الدفاع المدني لاطفائها. وبوشرت التحقيقات. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية […] أقراء المزيد من المصدر