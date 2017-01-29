لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في انفجار عبوة ناسفة، أثناء شجار بين مجموعتين متعاديتين من الشباب في محافظة شاشاوينجساو، شرقي العاصمة بانكوك، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الأحد. وبحسب رواية الشرطة، فقد وقع عراك بين مجموعتين متنافستين من المراهقين فجر اليوم أثناء الاحتفال بمهرجان في شاشاوينجساو. وأثناء العراك، قام أحد الشباب بقذف عبوة […] أقراء المزيد من المصدر