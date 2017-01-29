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نتانياهو يريد نقل كل السفارات الاجنبية من تل ابيب الى القدس

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

دعا رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى نقل كل السفارات الاجنبية من تل ابيب الى القدس، وليس السفارة الاميركية وحدها، وقال في بداية الاجتماع الاسبوعي لحكومته “القدس هي عاصمة إسرائيل، ومن الجيد الا تكون السفارة الاميركية الوحيدة هنا، بل يجب على جميع السفارات الانتقال الى هنا. واعتقد انه مع الوقت فان غالبية السفارات ستنتقل هنا […] أقراء المزيد من المصدر

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