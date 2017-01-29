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هامون يفوز بالانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي ويهزم فالسليبيا

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

فاز، منذ قليل، وزير التربية الفرنسي السابق بونوا هامون بالجولة التمهيدية الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي بنسبة 58.65 % مقابل 41.35% لمنافسه مانويل فالس. وقال هامون، في كلمة وجهها لأنصاره “شكرا على تعبئتكم، اليوم اليسار قد رفع رأسه، يجب أن نتوحد لكي نتغلب على اليمين المتطرف وعلى اليمين الجمهوري”. وأضاف هامون “سأعمل على […] أقراء المزيد من المصدر

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