قال البروفسور الدكتور جودت إردول رئيس جامعة العلوم الصحية في إسطنبول، إنّ طاقم عمله عثرت على وثائق تاريخية تثبت قيام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بإرسال مساعدات إنسانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح إردول في تصريح صحفي، أنّ الوثائق التي عُثرت عليها في الأرشيف العثماني بمدينة إسطنبول، توضّح بأنّ السلطان عبد الحميد الثاني سارع إلى […] أقراء المزيد من المصدر