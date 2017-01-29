آخر الأخبار
Home » لبنان » ‏وزارة التربية: الدراسة طبيعية يوم غد إلا في هذه المناطق.. 

‏وزارة التربية: الدراسة طبيعية يوم غد إلا في هذه المناطق.. 

Posted by on January 29, 2017 0 Comment

‏وزارة التربية: الدراسة طبيعية يوم غد إلا في المناطق التي ما زالت تحت تأثير الجليد وانقطاع الطرق أخبار قد تهمكالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافيجامعة AUL شاركت في قطر بتوزيع جوائز على المدارس الصديقة للبيئةإقفال المدارس الرسمية والخاصة غداً بسبب العاصفةحراك المتعاقدين الثانويين سأل بهية الحريري: لماذا أبقيت المتعاقدين الممنوعين من التقدم […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com