قالت مجلة دير شبيجل الألمانية ومحطة (ايه.آر.دي) أمس السبت إن حوالي 40 جنديا تركيا طلبوا اللجوء لألمانيا وإن معظمهم من أصحاب الرتب العالية وعملوا في منشآت حلف شمال الأطلسي بالبلد الأوروبي وأوقفوا عن العمل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي. ولم يصدر رد عن الحكومة أو مسؤولي الحلف. تأتي التقارير عن تقديم جنود […] أقراء المزيد من المصدر