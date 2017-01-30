تعتزم 4 من كبريات المساجد في هولندا إغلاق أبوابها أمام المصلين مؤقتاً لدواعي “أمنية”، على خلفية الهجوم المسلح الذي وقع، الأحد، على مسجد في مقاطعة كيبيك الكندية. ونقلت وسائل إعلام هولندية، الاثنين، عن مصادر (لم تسمها)، القول إن مسؤولين لأربعة من كبريات المساجد في البلاد، قرروا إغلاقها مؤقتاً لوجود “مخاوف أمنية خطيرة”. والمساجد المعنية يرتادها […] أقراء المزيد من المصدر