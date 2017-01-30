بينما كان الصوت الأعلى بعد قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة للمنتقدين داخل وخارج الولايات المتحدة على مستويات شعبية ورسمية، فإن قطاعا ليس صغيرا من المواطنين الأميركيين يؤيدون تلك القرارات التي بررها ترامب بحماية الأمن القومي. ولا يبدو أن قرارات ترامب كانت مفاجئة بشأن منع دخول حاملي جنسيات عدة دول وبناء جدار بطول الحدود مع المكسيك، […] أقراء المزيد من المصدر