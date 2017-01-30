افيد ان اصحاب الفانات العمومية (ميني باص) نفذوا اعتصاما في ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس، احتجاجا على المزاحمة غير المشروعة من قبل اصحاب الفانات الخصوصية. ورفعوا لافتات تطالب القوى الامنية “بتوقيف الفانات الخصوصية التي تزاحم دون حق”.

وألقيت كلمات اشارت الى ان هذا الاعتصام تحذيري، وفي حال لم تقم القوى الامنية بمنع الفانات الخصوصية من العمل فسيلجأ اصحاب الفانات العمومية الى خطوات تصعيدية تبدأ بقطع الطرق.

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