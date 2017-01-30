عاجل: رئيس مفوضية اللاجئين ب الأمم المتحدة: قرار #ترامب سيؤثر على نحو 20 ألف لاجئ كان يفترض زيارتهم للولايات المتحد أخبار قد تهمكتسليم تاجر المخدرات المكسيكي “إل تشابو» إلى الولايات المتحدةإصابة 6 أشخاص في إطلاق النار في شيكاغو الأمريكيةمخزومي التقى محافظ عكار: نأمل في أن تحظى المنطقة بالاهتمام اللازمحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى […] أقراء المزيد من المصدر