عاجل: رئيس مفوضية اللاجئين ب الأمم المتحدة: قرار #ترامب سيؤثر على نحو 20 ألف لاجئ كان يفترض زيارتهم للولايات المتحد أخبار قد تهمكتسليم تاجر المخدرات المكسيكي “إل تشابو» إلى الولايات المتحدةإصابة 6 أشخاص في إطلاق النار في شيكاغو الأمريكيةمخزومي التقى محافظ عكار: نأمل في أن تحظى المنطقة بالاهتمام اللازمحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى […] أقراء المزيد من المصدر
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