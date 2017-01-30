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البرلمان العراقي يرد بالمثل على قرار ترامب الاخير

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

د البرلمان العراقي، الاثنين، على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول العراقيين الى الولايات المتحدة بالتصويت على قرار مماثل يقضي بـ”التعامل بالمثل”، فيما طالب الامم المتحدة والجامعة العربية بـ”موقف حازم”. العالم – العراق وقال مصدر نيابي لـ السومرية نيوز، إن “البرلمان صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، على توصيات لجنة العلاقات الخارجية […] أقراء المزيد من المصدر

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