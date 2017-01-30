أعلن كبير موظفي البيت الأبيض، رينس بريبوس، أن قائمة قرار “حماية الأمة من الإرهاب”، التي أصدرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، وتتضمن 7 دول إسلامية لم يعد مسموح لمواطنيها دخول الولايات المتحدة، مرشحة للاتساع، وأنها قد تضم مصر والسعودية وأفغانستان وباكستان. وأكد بريبوس، في مقابلة مع تلفزيون “إن بي سي” الأمريكي، بحسب “سبوتنيك” الروسية، أن […] أقراء المزيد من المصدر