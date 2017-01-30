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البيت الأبيض: هذه هي خطة ترامب لـ”القضاء على داعش”

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

أليتيا – كشف البيت الأبيض خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب، لمكافحة تنظيم “داعش”، في مذكرة رئاسية للأمن القومي أصدرها مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، السبت الماضي. وجاء في المذكرة بعنوان “خطة دحر داعش”: “انخرط داعش في حملة منظمة للاضطهاد والإبادة في المناطق التي دخلها وتخضع تحت سيطرته. وإذا تُرك ليدير مقاليد الأمور، فإن تهديده سيتعاظم. […] أقراء المزيد من المصدر

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