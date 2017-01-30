اقام فرع المتعهدين في نقابة المهندسين في بيروت حفل عشائه السنوي، في فندق “فينيسيا” برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاتصالات جمال الجراح، بحضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب خالد شهاب، نقيب المقاولين مارون الحلو، نقيب المهندسين في الشمال ماريوس بعيني، نقيب المقاولين السابق فؤاد الخازن، النقباء السابقين للمهندسين في بيروت: الياس النمار، سمير ضومط، صبحي البساط وايلي بصيبص ورؤساء مجلس ادارة ومديرين عامين. واعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين وحشد من المتعهدين.

معلوف



وتحدث بداية رئيس الفرع الخامس جوزف معلوف فقال: “شهد لبنان نهضتين عمرانيتين رئيسيتين الاولى خلال الخميسنيات والستينيات والثانية بعد اتفاق الطائف وخلال تولي الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئاسة الحكومات المتعاقبة.

اضاف: “اليوم نأمل بكل ثقة بعد انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري ان يشهد لبنان نهضة عمرانية جديدة متوسمين انشاء خطة تنمية متوسطة المدى تشمل جميع المرافق، تواكبها ورشة تحديث قوانين ومراسيم وقرارات تتماشى مع التطور العمراني الهائل في جميع حقول الهندسة، اما قطاع المقاولات فلن يستطيع ان يحلق الا بجناحيه: الاول تنفيذ مرسوم التصنيف والثاني: اقرار دفتر الشروط النموذجي للاشغال في القطاع العام والقطاع الخاص”.

واشار الى اننا “في نقابة المهندسين لنا ملء الثقة بقيادة الرئيس الحريري لتحقيق هذين المطلبين العالقين، كما ولنا ملء الثقة بالحراك والنشاط الدائم في نقابة المهندسين أقراء المزيد من المصدر