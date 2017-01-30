فازت فرنسية عمرها 24 عاما بلقب ملكة جمال الكون، في العرض الذي استمر ثلاث ساعات في العاصمة الفلبينية مانيلا، الاثنين، متفوقة بذلك على جميع المتسابقات والبالغ عددهن 85 متسابقة من أنحاء العالم. وفازت ملكة جمال فرنسا إيريس ميتينير التي تدرس جراحة الأسنان بالنسخة الـ65 من المسابقة السنوية التي تستضيفها الفلبين للمرة الثالثة. وحصلت راكيل بيليسير […] أقراء المزيد من المصدر