أعلن “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” في بيان اليوم، أن وفدا منه “زار وزير العدل سليم جريصاتي، حيث قدم رئيس التجمع المحامي اديب زخور شرحا مفصلا للثغرات القانونية لقانون الايجارات التي تؤدي الى تهجير مليون مواطن لبناني دون اي خطة اسكانية، مخالفين التوصيات الصريحة والملزمة للمجلس الدستوري بالمحافظة على حق السكن الذي اعتبره ذي قيمة دستورية”.

ولفت البيان الى أن اعضاء الوفد “قدموا مذكرة خطية مفصلين الاسباب التي يطالبون في ضوئها بممارسة فخامة رئيس الجمهورية صلاحيته، كونه مؤتمنا على المحافظة على الدستور وعلى الشعب اللبناني وعلى العدالة الاجتماعية، وبإجراء التعديلات الضرورية لاعادة العدالة الى المجتمع اللبناني، وبمنع تهجير مليون مواطن لبناني بسبب الثغرات الفادحة الموجودة في القانون، وبرد فخامة الرئيس القانون الى المجلس النيابي لاجراء التعديلات الضرورية عليه ضمن سقف الدستور وممارسة صلاحياته المتبقية له في الدستور والتي تخرج ربع سكان لبنان من ازمة اجتماعية وكارثة انسانية محققة، ويستطيع بالاجماع الوطني الذي حاز عليه اعطاء التوجيهات لكتلته النيابية ومطالبة باقي الكتل بإجراء التعديلات الضرورية واعادة التوازن والعدالة الى القانون، فهناك مليون مواطن لبناني مهجرون في وطنهم الى جانب مليوني نازح سوري ومئات الالاف من اللاجئين والاجانب من كافة الجنسيات والموجودين على الاراضي اللبنانية، عارضين هذه الهواجس والمخاطر الحقيقية التي ستؤثر على الكيان اللبناني، ومستقبل لبنان واللبنانيين ومنع تهجيرهم القصري بقانون أقراء المزيد من المصدر