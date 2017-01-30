التحالف العربي: تعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية حوثية غرب ميناء الحديدة في البحر الأحمر. أعلنت قوات التحالف العربي تعرض فرقاطة سعودية لهجوم حوثي، في البحر الأحمر اليوم الاثنين. وقال بيان صادر عن قوات التحالف فرقاطة سعودية تعرضت لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحاريةتابعة للحوثيين أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء […] أقراء المزيد من المصدر