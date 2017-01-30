التحالف العربي: تعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية حوثية غرب ميناء الحديدة في البحر الأحمر أخبار قد تهمكولادة أول أنثى بالعالم من “ثلاثة آباء»توقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهممعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهوفاة متفرج أثناء التقاطه الصور في رالي مونتي كارلوترامب يلغي قرارا […] أقراء المزيد من المصدر