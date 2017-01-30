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 تعليق روسيا على قرار ترامب بشأن قيود الهجرة 

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

رفض الكرملين التعليق على قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، حول فرض قيود على دخول الولايات المتحدة لمواطني عدد من البلدان، ما تسبب بصدى كبير ضد هذا المرسوم في العالم. وقال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، في هذا الشأن: إنه ليس من شأننا. وفي سياق متصل، وصف بيسكوف الاتصال الهاتفي الذي […] أقراء المزيد من المصدر

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