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جولياني في حديث مع قاضية من أصول لبنانية: ترامب طلب مني وسيلة قانونية لتفعل طرد المسلمين

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

سيدر نيوز – قال عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني لفوكس نيوز ان دونالد ترامب يريد “فرض حظر على الإسلام” وطلب منه شخصيا إيجاد وسيلة قانونية للقيام بذلك, وقال: “وضعت لجنة، تساعد على الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك من الناحية القانونية”. واضاف: وضعت لجنة مع القاضي مايكل موكاسي، ومع عضو كونغرس ، ومجموعة كاملة من […] أقراء المزيد من المصدر

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