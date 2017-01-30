سيدر نيوز – قال عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني لفوكس نيوز ان دونالد ترامب يريد “فرض حظر على الإسلام” وطلب منه شخصيا إيجاد وسيلة قانونية للقيام بذلك, وقال: “وضعت لجنة، تساعد على الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك من الناحية القانونية”. واضاف: وضعت لجنة مع القاضي مايكل موكاسي، ومع عضو كونغرس ، ومجموعة كاملة من […] أقراء المزيد من المصدر