دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين، اللاجئين السوريين للعودة الى بلادهم من دون التطرق الى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المثير للجدل بمنعهم الى جانب مواطنين من دول اخرى من الدخول الى الولايات المتحدة. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، “جدد المعلم دعوة الحكومة السورية اللاجئين السوريين فى الدول المجاورة الى العودة لبلدهم”، مؤكداً […] أقراء المزيد من المصدر