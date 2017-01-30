آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » ستارباكس تقرر توظيف 10 آلاف لاجئ

ستارباكس تقرر توظيف 10 آلاف لاجئ

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

قالت سلسلة المقاهي ستارباكس أنها ستوظف 10 آلاف لاجئ في السنوات الخمس المقبلة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هاورد شولتز في رسالة إلكترونية الأحد معبرا فيها عن “قلق كبير في فترة غير مسبوقة، يبدو فيها الوعد بالحلم الأميركي موضع تشكيك”. وقال شولتز إن شركته على اتصال مع الموظفين المعنيين بالقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com