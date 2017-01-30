قالت سلسلة المقاهي ستارباكس أنها ستوظف 10 آلاف لاجئ في السنوات الخمس المقبلة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هاورد شولتز في رسالة إلكترونية الأحد معبرا فيها عن “قلق كبير في فترة غير مسبوقة، يبدو فيها الوعد بالحلم الأميركي موضع تشكيك”. وقال شولتز إن شركته على اتصال مع الموظفين المعنيين بالقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد […] أقراء المزيد من المصدر