بدأ المحققون رفع آثار حريق هائل اندلع فى المركز الإسلامى بمدينة فيكتوريا فى ولاية تكساس الأمريكية لمعرفة أسبابه، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس الأمريكى حظرًا على دول إسلامية عدة لدخول المسلمين إلى أمريكا . وقع الحريق فجر السبت، وتم فرض طوقا أمنيا من قبل السلطات فى ولاية تكساس الأمريكية، يذكر أن المركز […] أقراء المزيد من المصدر