عاجل: دبلوماسيون اميركيون يحتجون على قرار ترامب بشأن حظر السفر أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوعاجل من السعودية: الطائرة المدنية عالقة في الجو ولا تستطيع الهبوط جعجع: كلام وزير الخارجية الإيراني عن تفاهم إيراني-سعودي أدى إلى الانتخابات غير صحيحمباشر مباراة الداخلية و […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: دبلوماسيون اميركيون يحتجون على قرار ترامب بشأن حظر السفر
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!