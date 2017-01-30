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عاجل: دبلوماسيون اميركيون يحتجون على قرار ترامب بشأن حظر السفر

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

عاجل: دبلوماسيون اميركيون يحتجون على قرار ترامب بشأن حظر السفر أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوعاجل من السعودية: الطائرة المدنية عالقة في الجو ولا تستطيع الهبوط ‏جعجع: كلام وزير الخارجية الإيراني عن تفاهم إيراني-سعودي أدى إلى الانتخابات غير صحيحمباشر مباراة الداخلية و […] أقراء المزيد من المصدر

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