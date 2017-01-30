عاجل: المدّعي العام في ولاية واشنطن يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب على خلفية قراره “غير القانوني” بخصوص الهجرة. أخبار قد تهمكترامب يلغي قرارا سابقا لـ “أوباما» ويحظر الإجهاضمعلومات : الانتحاري من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورهوفاة متفرج أثناء التقاطه الصور في رالي مونتي كارلوتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء […] أقراء المزيد من المصدر