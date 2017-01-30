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عاجل: هجوم ناري على مطعم في إسطنبول وأنباء عن ضحايا

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

هجوم مسلح على أحد المطاعم في إسطنبول وأنباء عن ضحايا. في وقت دعت تركيا ألمانيا قبل أيام قليلة من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لها لرفض طلبات اللجوء القادمة من جنود أتراك تابعين لحلف شمال الأطلسي “ناتو”. قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لقناة “سي إن إن تورك” التركية اليوم الاثنين ان “يجب ألا تقبلوا […] أقراء المزيد من المصدر

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