هجوم مسلح على أحد المطاعم في إسطنبول وأنباء عن ضحايا. في وقت دعت تركيا ألمانيا قبل أيام قليلة من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لها لرفض طلبات اللجوء القادمة من جنود أتراك تابعين لحلف شمال الأطلسي “ناتو”. قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لقناة “سي إن إن تورك” التركية اليوم الاثنين ان “يجب ألا تقبلوا […] أقراء المزيد من المصدر