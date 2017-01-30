مصادر “الحر» لـ “الأنباء»: عدم إصدار قانون جديد يمس هيبة الرئاسة كل المؤشرات توحي بفوز صيغة “المختلط» في السباق الى قانون الانتخابات التشريعية المرتقبة في لبنان، الصيف المقبل، اقتناعا من بعض الاحزاب والتيارات بأنه يؤمّن صحة التمثيل للجميع، فيما يرى آخرون انه يؤمّن في الواقع مصالح البعض على حساب التداخل السياسي المشترك والتاريخي بين المسلمين والمسيحيين، […] أقراء المزيد من المصدر