أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في بيان، أن فرق مكافحة التهريب فيها نظمت 90 محضر ضبط لمنتجات مهربة خلال العام 2016 بلغت قيمتها نحو 4 مليارات و329 مليون ليرة، فيما بلغ إجمالي المقبوضات نحو 429 مليون ليرة.

وتسلم رئيس الريجي المهندس ناصيف سقلاوي تقريرا من رئيس مصلحة المكافحة المهندس محمد ظاهر عن أعمال فرق المكافحة، أوضح فيه أن المحاضر التسعين التي نظمتها فرق المكافحة شملت مضبوطات بلغت نحو 5362 كلغ، بينها نحو 3415 كلغ سجائر، ونحو 1749 كلغ من المعسل المستورد، ونحو 154 كلغ من التنباك الأصفهاني، ونحو 37 كلغ من السيجار الأجنبي، و12 كلغ من التنباك والتبغ المستورد، و17 كلغ من التنباك الوطني.

وأشار التقرير إلى 39 محضر ضبط نظمتها الجمارك والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بلغ مجموع المضبوطات بموجبها 9828 كلغ من كل الأنواع، بينها 3828 كلغ سجائر و5824 كلغ من المعسل المستورد و31 كلغ من التنباك الأصفهاني، نحو 89 كلغ من السيجار الأجنبي، و57 كلغ من التبغ المستورد.

وأفاد التقرير بأن قيمة المصالحات على القضايا التبغية المدفوعة على الصندوق المركزي في إدارة الحصر بلغت 429 مليون ليرة.

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