أكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، بعد اطلاعه اليوم من المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، على أوضاع الورش التابعة لوزارة الاشغال في مراكز جرف الثلوج، أن “الخطة التي وضعتها الوزارة شملت كل المناطق اللبنانية ووفرت كل الحاجات والتدابير اللازمة وأعطت نتائجها الايجابية دون تسجيل اي حوادث تذكر، وأنجزت الورش أعمال فتح الطرق، أي الطرقات الدولية والرئيسية كلها، وتقوم بأعمال رش الملح عند أوقات الجليد حفاظا على السلامة العامة. والأهم من ذلك أنها قامت بوضع فرق طوارئ للتدخل السريع عند الضرورة أثناء أيام العاصفة حفاظا على سلامة المواطنين”.



على صعيد المطبات، لفت فنيانوس الى ان الوزارة “راسلت المحافظات لتطبيق قرار ازالة المطبات عن الطرق عملا بقانون السير، خصوصا لجهة تحديد السرعة واستبدال المطبات باشارات السير المطلوبة، ومنها ( cat eyes) وتخطيط عرضية للطرق واقامة 108 جسور في كل لبنان للمشاة بديلا عن المطبات، وذلك عبر مشروع سيتم تلزيمه بطريقة شفافة عبر ال B O T. كون هذه المطبات تشكل خطرا على سلامة المواطنين وتلحق اضرارا جسيمة بالطرقات”.

وقال: “بالنسبة لعمل الموظفين في الوزارة، اتخذنا عدة قرارات لتفعيل العمل وتنظيم دوام الموظفين، وطلبنا من وزارة شؤون التنمية الادارية اجهزة ساعات الدوام لتنظيم وتفعيل اوقات العمل، وكل من لا يلتزم بذلك يتحمل المسؤولية”، منوها ب”عمل بعض الموظفين الذين يمارسون اعمالهم معه حتى أقراء المزيد من المصدر