تحقيق حيدر حويلا

وطنية – يعاني مزراعو الحمضيات في منطقة الجنوب من عدم إمكان تصدير انتاجهم، لاسباب عدة منها إقفال الحدود البرية بين سوريا والاردن بسبب الحرب القائمة في سوريا، مما انعكس سلبا على المزارع الذي يعتمد وبشكل اساسي على تصدير انتاجه الزراعي برا الى الخليج والدول العربية، بحيث يرتفع سعر كلفة شحن طن الحمضيات الى 500 دولار عبر قناة السويس، أي بزيادة 250 دولارا عن شحنه عبر الحدود السورية، مما ينذر بكارثة زراعية تؤدي الى خسائر كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وهذا الامر بات يهدد 60 في المئة من العاملين في القطاع الزراعي بالشلل، ولا سيما في منطقة صور بالاضافة الى سواحل أبو الاسود شمالا ورأس العين جنوبا، حيث سيصار الى تلف منتوج الحمضيات لهذا العام اذا ما استمر الحال على ما هو عليه، بسبب عدم وجود أسواق بديلة، بالاضافة الى توقف مصانع التوضيب عن العمل، مما يهدد الاف العمال بالتوقف عن العمل في هذه المصانع.

فاضل

وأوضح عضو نقابة مصدري الحمضيات والفاكهة عبدالله فاضل، أن “الكساد ناتج عن عدم وجود اسواق للتصريف، بالاضافة الى ارتفاع سعر الكلفة ان كان للصندوق او عبر التصدير بحرا الى الخارج، حيث يبلغ سعر شحن طن الحمضيات بحرا عبر قناة السويس الى الاسواق الخليجية والعربية 500 دولار بعدما كان عن طريق البوابة السورية 250 دولارا”.

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