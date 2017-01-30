يمضي لبنان في ترتيب أوضاعه الداخلية عبر السعي الى استكمال تجديد مؤسساته الدستورية التي أصيبت بتشوهات نجمت عن “زمن الفراغ»، الذي كان حال دون انتخاب رئيس للجمهورية وقامت مقامه حكومة عاجزة وجرى التمديد مرتين للبرلمان، وبدت يومها “الدولة» محتجزة بقرار إقليمي “علّق» الحياة السياسية في لبنان في انتظار ما ستؤول إليه المواجهة الكبرى في المنطقة، […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » لبنان يُرسي توازناته على وهج التحولات وسط الرمال السورية المتحركة على وقع أدوار بوتين ومفاجآت ترامب
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