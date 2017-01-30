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لبنان يُرسي توازناته على وهج التحولات وسط الرمال السورية المتحركة على وقع أدوار بوتين ومفاجآت ترامب

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

يمضي لبنان في ترتيب أوضاعه الداخلية عبر السعي الى استكمال تجديد مؤسساته الدستورية التي أصيبت بتشوهات نجمت عن “زمن الفراغ»، الذي كان حال دون انتخاب رئيس للجمهورية وقامت مقامه حكومة عاجزة وجرى التمديد مرتين للبرلمان، وبدت يومها “الدولة» محتجزة بقرار إقليمي “علّق» الحياة السياسية في لبنان في انتظار ما ستؤول إليه المواجهة الكبرى في المنطقة، […] أقراء المزيد من المصدر

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