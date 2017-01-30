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مصدر سعودي: جرى بحث إنشاء مركز خاص في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين 

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

مصدر سعودي: جرى خلال الاتصال بين العاهل السعودي و ترامب بحث إنشاء مركز خاص ومتقدم في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيدياحمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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