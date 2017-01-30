قالت صحيفة الإونيبرسو الفنزويلية، إن طائرة صغيرة سقطت حينما كانت تحلق فى اتجاه جزيرة مارجاريتا السياحية فى فنزويلا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها. وأشارت الصحيفة، إلى أن مسئولين محليين، أكدوا أن الطائرة من طراز BE-58 أقلعت من المدينة الساحلية برشلونة وسقطت فى البحر، وبحسب النيابة العامة، كان لابد من فحص الطائرة من مطار […] أقراء المزيد من المصدر