قالت صحيفة الإونيبرسو الفنزويلية، إن طائرة صغيرة سقطت حينما كانت تحلق فى اتجاه جزيرة مارجاريتا السياحية فى فنزويلا، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها. وأشارت الصحيفة، إلى أن مسئولين محليين، أكدوا أن الطائرة من طراز BE-58 أقلعت من المدينة الساحلية برشلونة وسقطت فى البحر، وبحسب النيابة العامة، كان لابد من فحص الطائرة من مطار […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مصرع 6 أشخاص فى سقوط طائرة صغيرة بـ”فنزويلا”
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