أعلن المليونير البريطاني ماركو روبنسون 48 عاما، الذي يمتلك 150 منشأة في مختلف أنحاء العالم، عن منح شقة مفروشة بالكامل، قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني ما يعادل (150 ألف دولار)، إلى شخص أو عائلة “مناسبة” بالمجان. وقال “ماركو”، إن الشقة تقع في مدينة بريستون، التابعة لمقاطعة لانكشير البريطانية، وتضم 3 غرف نوم، ولا تخضع لأي […] أقراء المزيد من المصدر