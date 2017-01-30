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مليونير بريطاني يمنح كل فقير شقة قيمتها 150 ألف دولار

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

أعلن المليونير البريطاني ماركو روبنسون 48 عاما، الذي يمتلك 150 منشأة في مختلف أنحاء العالم، عن منح شقة مفروشة بالكامل، قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني ما يعادل (150 ألف دولار)، إلى شخص أو عائلة “مناسبة” بالمجان. وقال “ماركو”، إن الشقة تقع في مدينة بريستون، التابعة لمقاطعة لانكشير البريطانية، وتضم 3 غرف نوم، ولا تخضع لأي […] أقراء المزيد من المصدر

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