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ممثلة سورية مشهورة تغضب من ترامب وتشتم قراراته

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

عربت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن حزنها وغضبها بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن أولادها يقطنون في أمريكا التي تزورها بين الحين والآخر لرؤيتهم. ونشرت نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة تجمعها بأولادها وكتبت “لن يستطيع ترامب بقراراته […] أقراء المزيد من المصدر

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