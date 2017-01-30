أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن “ما رشح خلال الايام القليلة الماضية عن المناقشات الجارية لاعداد قانون جديد للانتخاب لا يعكس طموحات اللبنانيين بقانون عصري، بل هو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الاشخاص والتحالفات واختزال اصوات الناخبين، كما انه يقدم نموجا انتخابيا يحمل الكثير من سيئات قانون الستين الذي نطالب بتغييره”. وقال: “إن الشرطين […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » ميقاتي: مناقشات إعداد قانون الانتخاب محاولة جديدة لتفصيل قانون على قياس الاشخاص والتحالفات
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