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ميقاتي: مناقشات إعداد قانون الانتخاب محاولة جديدة لتفصيل قانون على قياس الاشخاص والتحالفات

Posted by on January 30, 2017 0 Comment

أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن “ما رشح خلال الايام القليلة الماضية عن المناقشات الجارية لاعداد قانون جديد للانتخاب لا يعكس طموحات اللبنانيين بقانون عصري، بل هو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الاشخاص والتحالفات واختزال اصوات الناخبين، كما انه يقدم نموجا انتخابيا يحمل الكثير من سيئات قانون الستين الذي نطالب بتغييره”. وقال: “إن الشرطين […] أقراء المزيد من المصدر

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